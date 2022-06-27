В России за сутки коронавирусом заразились 2 683 человека

В России за сутки коронавирусом заразились 2 683 человека
В России выявлены новые случаи коронавируса. Фото: rospotrebnadzor.ru

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 2 683 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 421 564. Об этом стало известно сегодня, 26 июня.

За вчерашний день госпитализирован с ковидом 617 человек, скончался 51 заболевший житель страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 380 943 граждан. Накануне выздоровели 2 355 человек. Общее количество выздоровлений достигло 17 847 868.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 212 человек. На третьем месте Московская область — 148 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Роспотребнадзоре отметили, что сроки ревакцинации от коронавируса пока менять не будут.

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