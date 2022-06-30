В Петербурге ищут мужчину в очках, лапавшего несовершеннолетнюю за грудь на Новаторов

В Петербурге ищут мужчину в очках, лапавшего несовершеннолетнюю за грудь на Новаторов. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Петербурге ищут мужчину в очках, лапавшего несовершеннолетнюю за грудь на Новаторов. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Несовершеннолетняя девочка подверглась насильственным действиям сексуального характера в Кировском районе Санкт-Петербурга. Теперь злоумышленника разыскивают.

В правоохранительные органы обратилась мама потерпевшей девочки. Как стало известно Gazeta.SPB, женщина рассказала, что 29 июня около 19:17 на первом этаже подъезда дома по бульвару Новаторов неизвестный до сих пор мужчина, применив физическую силу, начал лапать за грудь ее несовершеннолетнюю дочь. Девочка закричала, и мужчина скрылся с места происшествия.

Известно, что злоумышленник славянской внешности, на вид 25-30 лет, высокого роста с темными волосами. Также мужчина носит очки для зрения, на спине у него был рюкзак с темно-синими лямками, одет был в белую рубашку с синей клеткой.

Видеонаблюдение с места инцидента изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчину ищут.

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