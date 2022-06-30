Петербург занял второе место в России по количеству IT-вакансий

Петербург по итогам второго квартала 2022 года стал вторым городом в России по количеству вакансий в сфере IT.

По данным аналитиков hh.ru, рейтинг по числу IT-вакансий в стране возглавила Москва. Доля предложений в этой сфере в столице составила 29% от числа вакансий по всей стране. За ней следует Петербург с 12-процентной долей предложений. У остальных регионов по 3% и 2% вакансий.

Также стало известно, что во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом 2021 года интенсивность найма IT-специалистов сократилась на 18%.

В целом по России за год число размещенных или обновленных резюме в IT-секторе выросло на 48%. Активнее всех ищут работу айтишники из Москвы — 37% от общего числа резюме. Второе место у Северной столицы — 14% от всего объема.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что IT-компании освободят почти 130 тысяч квадратных метров офисов в Петербурге.