В МВД России запретили использовать ручные радары сотрудникам ГИБДД

Теперь сотрудники Госавтоинспекции больше не будут использовать ручные радары для фиксации нарушений ПДД.

Соответствующее указание дал глава МВД России Владимир Колокольцев. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

По словам министра, аварийность на российских дорогах сократилась на треть. Играет в этом свою роль и развитие системы фотовидеофиксации нарушений ПДД. Подчеркивается, что вопросы обеспечения правопорядка на дорогах остаются в центре внимания.

Сегодня на российских дорогах работает 23,4 тысячи указанных комплексов, которые могут фиксировать различные нарушения в автоматическом режиме.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 1 июля в Санкт-Петербурге стартовал первый этап расширения зоны платной парковки. Появилось порядка 4,5 тысячи машиномест, 448 из которых предназначены для размещения транспорта инвалидов и перевозящих их лиц.