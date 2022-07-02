Пассажирка «Тойоты», сбившей лося на автодороге «Мины – Новинка», скончалась на месте

Пассажирка "Тойоты", сбившей лося на автодороге "Мины – Новинка", скончалась на месте. Фото:Unsplash

Пассажирка "Тойоты", сбившей лося на автодороге "Мины – Новинка", скончалась на месте. Фото:Unsplash

В пятницу на автодороге «Мины – Новинка» произошло смертельное ДТП с участием лося и 22-летней девушки.

Пресс-служба ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила, что в ночь с 30 на 1 июля около 00:36 на 32 километре автодороги «Мины – Новинка» 24-летний невнимательный водитель автомобиля «Тойота-Авенсис», совершил наезд на лося, который перебегал проезжую часть.

В результате инцидента пассажирка, которой являлась 22-летняя девушка, погибла на месте от полученных травм.

Известно, что водитель в 2021-2022 году 8 раз привлекался к административной ответственности, в основном за значительное превышение скорости.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 29 на 30 июня на 26-м километре внутренней стороны КАД очевидцы заметили бездыханное тело лося.