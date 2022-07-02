На Парнасе «Лада» на красный влетела в «Ниссан»

На Парнасе "Лада" на красный влетела в "Ниссан". Фото: Unsplash

На Парнасе "Лада" на красный влетела в "Ниссан". Фото: Unsplash

В ночь с 1 на 2 июля ДТП с тремя пострадавшими произошло на пересечении улиц Николая Рубцова и Федора Абрамова.

Пресс-служба ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила, что инцидент произошел около 00:10. Установлено, что 22-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» выехал на перекресток, двигаясь на красный, там и совершил столкновение с автомобилем «Ниссан Экстрейл».

За рулем пострадавшего автомобиля находилась женщина 1988 года рождения. В результате ДТП оба водителя, а также 66-летняя пассажирка «Ниссана» были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В настоящее время по факту ДТП ведется проверка. Сотрудники полиции устанавливают все детали происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вчера на автодороге «Мины – Новинка» произошло смертельное ДТП с участием лося и 22-летней девушки.