В Ленобласти коронавирусом за сутки заразились 26 человек

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 26 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 3 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 188 852 местных жителя. Всего выздоровели 184 526 пациентов, в том числе два за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 491.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 371 человека. На третьем месте Московская область — 240 новых ковид-пациентов.

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