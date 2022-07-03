Водитель и два пассажира «Ауди» разбились в ДТП в Мяглово

Три человека погибли в автомобильной аварии во Всеволожском районе Ленобласти.

Смертельное ДТП произошло поздним вечером 2 июля на дороге в деревне Мяглово. Автомобилист на «Ауди А6» потерял управление, в результате чего иномарка вылетела в карьер. Все, кто был в автомобиле, скончались: водитель и двое мужчин, ехавших на пассажирских сиденьях. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Сотрудники полиции проводят проверку. Выясняются личности погибших и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с тремя погибшими.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что две машины сбили 6-летнюю девочку на Ропшинском шоссе. Девочка переходила дорогу на красный свет, когда ее сбила иномарка «Киа Соул». От удара ребенка отбросило на «Шкоду Октавия», которая стояла в пробке на встречке.