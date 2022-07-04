Петербуржцы выбрали имена для спасенных нерпят

Петербуржцы выбрали имена для спасенных нерпят
Детенышей нерпы назвали Обухов и Аптекарь. Фото: Смольный

В Петербурге подвели итоги голосования по выбору имен для двух маленьких нерпят, спасенных на городских набережных.

Как рассказали в Смольном, детенышей нерпы предлагали назвать Фиником и Пряником, Леликом и Боликом, Ромашкой и Фарфором или Петром и Павлом.

Но особенно петербуржцам приглянулись имена Обухов и Аптекарь, которые и победили на народном голосовании, набрав больше 200 лайков. Такие имена выбрали не случайно — оба нерпенка были найдены на набережных города. Первого спасли на берегу у проспекта Обуховской Обороны, а второго подобрали возле Аптекарской набережной.

Отмечается, что спасением нерпят в Северной столице занимается Фонд друзей балтийской нерпы при поддержке городского «Водоканала».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Октябрьской набережной полиция и школьники спасли нерпенка.

голосование имена нерпята новости СПб


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы разобрали все даты на оформление шенгена после снятия ...
Трамвайную линию от Купчино до Шушар откроют в 2024 году
Цифровую платформу для управления автопарком ММК создаст МегаФон
МЧС: на Петербург надвигаются ливни с грозами и ветер до 17 м/с
Большой парк с деревьями-долгожителями создадут на берегу Каменки
«Теплосеть» в ближайшие два дня проведет испытания в ...
Во вторник разведут Ладожский мост и перекроют трассу «Кола»
Петербуржцы выбрали имена для спасенных нерпят