Петербуржцы выбрали имена для спасенных нерпят

В Петербурге подвели итоги голосования по выбору имен для двух маленьких нерпят, спасенных на городских набережных.

Как рассказали в Смольном, детенышей нерпы предлагали назвать Фиником и Пряником, Леликом и Боликом, Ромашкой и Фарфором или Петром и Павлом.

Но особенно петербуржцам приглянулись имена Обухов и Аптекарь, которые и победили на народном голосовании, набрав больше 200 лайков. Такие имена выбрали не случайно — оба нерпенка были найдены на набережных города. Первого спасли на берегу у проспекта Обуховской Обороны, а второго подобрали возле Аптекарской набережной.

Отмечается, что спасением нерпят в Северной столице занимается Фонд друзей балтийской нерпы при поддержке городского «Водоканала».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Октябрьской набережной полиция и школьники спасли нерпенка.