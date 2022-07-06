В Ленобласти коронавирусом за сутки заразились 30 человек

В Ленобласти коронавирусом за сутки заразились 30 человек
В Ленобласти выявлены новые случаи коронавируса. Фото: Смольный

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 30 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 6 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 188 945 местных жителей. Всего выздоровели 184 626 пациентов, в том числе 47 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 491.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 555 человек. На третьем месте Московская область — 194 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы теперь могут навещать пациентов в стационарах.

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