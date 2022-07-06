Грузчика «Пятерочки» на Ленинском ранили из пневмата

Грузчика &#171;Пятерочки&#187; на Ленинском ранили из пневмата
Стрельба произошла у "Пятерочки" на Ленинском. Фото: google.maps

Неизвестный выстрелил из пневмата в грузчика продуктового супермаркета на Ленинском проспекте.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне в 21:30 к «Пятерочке» на Ленинском проспекте вызвали полицию и бригаду скорой помощи. Администратор магазина сообщила в службу «112» об огнестрельном ранении.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что кто-то выстрелил в 36-летнего грузчика супермаркета из пневматического оружия. Пострадавшего увезли в больницу с ушибленной раной поясницы. После оказания помощи его отпустили.

Полиция просмотрела записи с камеры видеонаблюдения, злоумышленника разыскивают.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ревнивая жительница Ленсоветовского вонзила нож в грудь супруга и сбежала. Мужчину увезли в больницу в тяжелом состоянии с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки.

грузчик ленинский проспект новости СПб пятерочка стрельба


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Санкции не повлияли на поставку валидаторов для автобусов Петербурга
билайн предложил петербуржцам смартфон Realme Narzo 50
Паромы между Петербургом и Финляндией не запустят сразу после снятия ограничений
Ветеринар назвала способы, как помочь домашним животным в жару
Петербургские активисты создали велодробилку для переработки пластика
Главный синоптик Петербурга предупредил о сильных дождях в ночь на 7 июля
Комитет территориального развития Петербурга возглавила экс-председатель ...
В России за сутки коронавирусом заразились 3 150 человек