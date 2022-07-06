Грузчика «Пятерочки» на Ленинском ранили из пневмата

Стрельба произошла у "Пятерочки" на Ленинском. Фото: google.maps

Стрельба произошла у "Пятерочки" на Ленинском. Фото: google.maps

Неизвестный выстрелил из пневмата в грузчика продуктового супермаркета на Ленинском проспекте.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне в 21:30 к «Пятерочке» на Ленинском проспекте вызвали полицию и бригаду скорой помощи. Администратор магазина сообщила в службу «112» об огнестрельном ранении.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что кто-то выстрелил в 36-летнего грузчика супермаркета из пневматического оружия. Пострадавшего увезли в больницу с ушибленной раной поясницы. После оказания помощи его отпустили.

Полиция просмотрела записи с камеры видеонаблюдения, злоумышленника разыскивают.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ревнивая жительница Ленсоветовского вонзила нож в грудь супруга и сбежала. Мужчину увезли в больницу в тяжелом состоянии с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки.