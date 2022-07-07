В Петербурге выявили 266 новых заболевших коронавирусом

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 266 новых случаев коронавируса.

Госпитализированы 62 человека, выздоровели – 262, умерли – семь. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 538 288 местных жителей, вылечились — 1 501 493 человека, а общее число жертв достигло 34 183. Об этом сегодня, 7 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург снова занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 607 человек. На третьем месте Московская область — 217 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы теперь могут навещать пациентов в стационарах.