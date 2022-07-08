В России за сутки коронавирусом заразились 3,4 тысячи человек

Новые случаи каждый день подтверждаются в России. Фото: unsplash

Новые случаи каждый день подтверждаются в России. Фото: unsplash

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 3 464 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 455 274. Об этом стало известно сегодня, 8 июля.

За вчерашний день госпитализированы с ковидом 1 266 человек, скончались 49 заболевших жителя страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 381 499 граждан. Накануне выздоровели 2 787 человек. Общее количество выздоровлений достигло 17 882 978.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург опустился на третье место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 556 человек. А на втором месте Северную столицу сместила Московская область — 279 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы теперь могут навещать пациентов в стационарах.