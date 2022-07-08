К 1 сентября в Петербурге откроют восемь новых школ

Четыре школы построили на деньги из городского бюджета и еще четыре - за счет инвесторов. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Четыре школы построили на деньги из городского бюджета и еще четыре - за счет инвесторов. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

К началу нового учебного года в Петербурге введут в эксплуатацию восемь новых школ.

В Смольном сообщили, что школьников будут ждать новые образовательные учреждения в Приморском, Пушкинском, Красногвардейском, Колпинском и Красносельском районах.

Четыре школы построили на деньги из городского бюджета и еще четыре — за счет инвесторов. Во всех школах есть бассейны и спортзалы, современные столовые, а на территории — спортивные и игровые площадки.

Сразу три крупные школы на 1375 мест каждая появятся в Пушкинском, Приморском и Красногвардейском районах. Две из них расположены на Промышленной улице в Пушкине и на Комендантском проспекте, а третья находится на Пейзажной улице в Полюстрово.

В Приморском районе откроется начальная школа, совмещенная с детским садом. Для школьников будет 300 мест, а для малышей — 170. А в новую школу на Орлово-Денисовском проспекте пойдут 825 учеников.

В Красногвардейском районе уже готова к работе школа на 100 мест, совмещенная с детсадом на 165. Она находится на Львовской улице.

Также введут школу на 375 мест в Колпинском районе на территории, ограниченной Лагерным шоссе, Понтонной улицей, перспективным проездом и береговой линией Малой Ижорки.

К осени также завершат реконструкцию лицея №369 на 800 мест на улице Маршала Захарова в Красносельском районе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге для 33 частных детсадов выделят 667 млн рублей.