Путин не отправится на похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ

Путин не отправится на похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Путин не отправится на похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Президент России Владимир Путин не будет присутствовать на похоронах погибшего бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

О том, что российский президент не поедет на похороны Синдзо Абэ рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Также Песков подчеркнул, что присутствие на похоронах представителей России зависит от протокольных правил. Уже известно, что похороны Абэ состоятся 12 июля в районе Токио.

До этого Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Обращение опубликовано на сайте Кремля.

Путин отметил, что погибший был выдающимся государственным деятелем, который долгое время возглавлял правительство Японии и много сделал для развития добрососедских отношений между Москвой и Токио.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ пройдут 12 июля, а траурная церемония состоится в родном городе Синдзо Абэ — Симоносеки на префектуре Ямагути.