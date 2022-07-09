Стали известны дата и место похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ

Похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ пройдут 12 июля.

О месте и дате похорон сообщают РИА Новости и Reuters. Уточняется, что траурная церемония состоится в родном городе Синдзо Абэ — Симоносеки на префектуре Ямагути.

Прощание с бывшим премьер-министром Японии пройдет на день раньше, 11 июля, в буддистском храме Дзодзёдзи в центре Токио.

Экс-премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара. О нападении стало известно утром 8 июля. Пост премьер-министра Японии Синдзо Абэ занимал дважды: в 2006-2007 и 2012-2020 годах. А 28 августа 2020 года было объявлено об отставке.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что правительство Японии в полном составе ушло в отставку в связи с запланированными перестановками в составе правительства. Глава правительства Синдзо Абэ также сложил свои полномочия.