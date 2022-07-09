Лжесотрудник ФСБ выманил у пенсионера с Луначарского 9 млн

Пожилой гражданин с проспекта Луначарского в Выборгском районе Санкт-Петербурга потерял более 9 миллионов из-за лжесотрудника ФСБ.

Как стало известно Gazeta.SPB, пенсионер обратился в правоохранительные органы 8 июля. По словам 70-летнего пострадавшего, 5 июля ему позвонил неизвестный и заявил, что он является сотрудником ФСБ. Потом злоумышленник сообщил, что проводится операция по выявлению мошенников в банке, поэтому жизненно необходимо перевести все денежные средства на безопасный счет.

Так пожилой гражданин и перевел на указанный неизвестным счет 9 072 000 рублей, а обратно свои деньги не получил.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге 16-летней девочке не повезло встреться с извращенцем, который после поездки в троллейбусе преследовал ее еще и в метро.