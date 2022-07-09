На Энгельса пенсионерка потеряла 3 млн, доверившись сотрудникам ЦБ и полиции

Пожилая женщина, проживающая в Выборгском районе на Энгельса, доверилась сотрудникам полиции и банка, после чего перевела более 3 млн рублей. Правда, после оказалось, что сотрудники были ненастоящие, да и банк с полицией тоже.

Как стало известно Gazeta.SPB, пенсионерка заявила в настоящие правоохранительные органы 8 июля около 16:40. Женщина рассказала, что с 17 июня по 8 июля ей постоянно звонили сотрудники полиции и Центрального банка, которые утверждали, что мошенники пытаются похитить денежные средства с ее банковского счёта, поэтому нужно перевести деньги на резервные счета.

После звонков пенсионерка сделала, как ей говорили, и перевела на указанные неизвестными счета 3 151 000 рублей.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что пенсионер с проспекта Луначарского в Выборгском районе Санкт-Петербурга потерял более 9 миллионов из-за лжесотрудника ФСБ.