Пенсионерка из Соснового Бора добровольно отдала мошенникам 1 млн рублей

Пенсионерка из Соснового Бора добровольно отдала мошенникам 1 млн рублей
Пенсионерка из Соснового Бора добровольно отдала мошенникам 1 млн рублей. Фото: PXhere

Жительница Соснового Бора обратилась в полицию 8 июля около 12:05. Пострадавшая пожилая женщина рассказала о мошенниках, из-за которых она потеряла 1 млн рублей.

Как стало известно Gazeta.SPB, 6 июля женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка, после чего предупредил, что со счета пенсионерки неизвестные пытались снять денежные средства, поэтому необходимо обезопасить себя и перевести все деньги на указанный счет.

В результате женщина через терминал перевела на продиктованный злоумышленником счет 1 000 000 рублей.

В настоящий момент по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что пенсионерка, проживающая в Выборгском районе на Энгельса, доверилась сотрудникам полиции и банка, после чего перевела более 3 млн рублей. Правда, после оказалось, что сотрудники были ненастоящие, да и банк с полицией тоже.

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