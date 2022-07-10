В Пулково 10 июля 3 отмененных и 3 задержанных рейса на отправление

В воскресенье, 10 июля, из петербургского аэропорта Пулково в путь не отправятся 3 запланированных авиарейса, также еще столько вылетят позже указанного раньше времени.

Первый отмененный самолет должен был лететь в Ереван в 02:40, но был отменен. Следующий отмененный рейс — это «Санкт-Петербург — Хургада» на 18:50 и последний из тех, что сегодня не состоится, отмечен полет в Москву на 21:20.

Позже, чем рассчитывалось, отправятся самолеты в Сочи, один из рейсов в Москву и в Якутск. Вместо 11:15, 12:20 и 16:20 они отправятся в 12:50, 13:15 и 18:00 соответственно.

Все остальные авиарейсы, согласно онлайн-табло аэропорта вылетят по расписанию.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что уже две авиакомпании подали заявки в Минтранс, в которых они просят вернуть самолеты иностранным лизингодателям. Речь идет о таких авиакомпаниях как S7 и AirBridgeCargo.