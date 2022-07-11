В Петербурге поймали «снайпера», стрелявшего по отдыхающим в Ленобласти из пневматики

В Петербурге поймали "снайпера", стрелявшего по отдыхающим в Ленобласти из пневматики. Фото: Unsplash

В Петербурге поймали "снайпера", стрелявшего по отдыхающим в Ленобласти из пневматики. Фото: Unsplash

Правоохранителям удалось найти и задержать мужчину, стрелявшего из пневматической винтовки по отдыхающим на озерах Ленобласти.

О задержании мужчины сообщили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. Отмечается, что 27-летний задержанный оказался уборщиком, который, предположительно, решил бороться с наркоманами. Почему-то мужчине показалось, что они собираются в районе озер во Всеволожском районе Ленобласти, где и производился «отстрел».

Все началось в начале июля. На озере Гупиярви мужчина скончался от выстрела из пневматического оружия, а уже 9 июля на пляже озера Лемболовское купавшийся мужчина получил огнестрельное ранение.

Злоумышленника поймали 10 июля по месту жительства в Купчино во дворе дома 23/2 по Будапештской улице, — здесь он живет с бабушкой.

В настоящий момент молодой человек допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления. В ближайшее время он получит обвинение.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 9 июля в полицию обратилась 51-летняя племянница пожилого мужчины, которая рассказала, что ее дядя около 12:20 поджог их дом.