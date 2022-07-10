В Гатчинском районе пенсионер с деменцией поджог свой дом и угодил в психиатрическую больницу

В Гатчинском районе пенсионер с деменцией поджог свой дом и угодил в психиатрическую больницу. Фото: Unsplash

В Гатчинском районе пенсионер с деменцией поджог свой дом и угодил в психиатрическую больницу. Фото: Unsplash

Причиной пожара в деревне Фьюнатово Гатчинского района Ленобласти стал поджог домов, который устроил 81-летний пенсионер с деменцией.

Как стало известно Gazeta.SPB, 9 июля в полицию обратилась 51-летняя племянница пожилого мужчины, которая рассказала, что ее дядя около 12:20 поджог их дом и уехал на автомобиле в неизвестном направлении.

В результате 11 дом, построенный из бруса, размером 6х6 метров, сгорел полностью, но пострадавших в инциденте не обнаружили.

Позже. в 15:20, дядю удалось поймать у дома 5 по улице Новая в деревне Жабино Гатчинского района. Теперь пенсионер проходит подозреваемым по этому делу. Выяснилось, что мужчина является инвалидом 1 группы и страдает деменцией. Было принято решение о госпитализации пенсионера в Дружносельскую психиатрическую больницу.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 8 на 9 июля в Кировском районе Ленинградской области в городе Отрадное произошел пожар, в котором погибла семилетняя девочка.