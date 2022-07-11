Петербуржца избили до комы в коммуналке на Лесном

Петербуржца избили до комы в коммуналке на Лесном. Фото: Baltphoto

Петербуржца избили до комы в коммуналке на Лесном. Фото: Baltphoto

В Выборгском районе Санкт-Петербурга произошла драка, в ходе которой один из ее участников оказался на отделении нейрохирургической реанимации.

Как стало известно Gazeta.SPB, подозреваемого в жестоком избиении задержали. Инцидент произошел 10 числа на Лесном проспекте, 61, корпус 3. В правоохранительные органы заявила женщина, которая сообщила, что в коммуналке по указанному адресу происходит драка.

Одного из участников с места происшествия в тяжелом состоянии был госпитализировали в Мариинскую больницу с ОЧМТ, УГМ тяжелой степени. Мужчина пребывал в церебральной коме с травматическим шоком 3 степени.

Подозреваемого задержали на месте происшествия. Им оказался 45-летний, который, как считает следствие, находясь в гостях у своей матери, после совместного распития спиртных напитков, на фоне внезапно возникшего конфликт избил мужчину по имения «Солдатов Павел». В настоящий момент личность пострадавшего мужчины устанавливается.

Подозреваемого доставили в отделение и поместили в СПСЗЛ. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Мужчину планируют перевести в ИВС.

Также известно, что подозреваемый год назад причинил телесные повреждения своей знакомой, находясь квартире на Лесном.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что полиции Петербурга удалось найти и задержать мужчину, стрелявшего из пневматической винтовки по отдыхающим на озерах Ленобласти.