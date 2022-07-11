В Красногвардейском районе неизвестный мужчина с тремя ножевыми не доехал до больницы

В Красногвардейском районе неизвестный мужчина с тремя ножевыми не доехал до больницы. Фото: Pxhere

В Красногвардейском районе неизвестный мужчина с тремя ножевыми не доехал до больницы. Фото: Pxhere

В Красногвардейском район на проспекте Маршала Блюхера обнаружили мужчину с тремя ножевыми ранениями, о котором сообщили в ночь с 10 на 11 июля около 01:13.

Как стало известно Gazeta.SPB, когда мужчину нашли у дома 59 во дворе, он был еще жив. С тремя ножевыми его погрузили в машину скорой помощи, но во время оказания реанимационных действия он скончался.

Позже в подъезде того же дома задержали 33-летнего гражданина, которого доставили в отделение полиции и после отправили в СПСЗЛ. С места преступления изъят нож.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошла драка, в ходе которой один из ее участников оказался на отделении нейрохирургической реанимации. Подозреваемого в жестоком избиении задержали.