В Выборгском районе правоохранители задержали патологического вора продуктов

Молодой петербуржец уже не в первый раз был пойман на воровстве в продуктовом магазине, но жизнь его ничему не учит. В этот раз его действия классифицировались как разбой.

В воскресенье, 10 июля, в 05:31 товаровед «Перекрестка» на проспекте Художников обратилась в полицию и сообщила, что в помещении магазина неизвестный совершил хищение продуктов питания на сумму примерно 2 500 рублей, а при попытке его задержания использовал слезоточивую жидкость из аэрозольного баллончика. Как стало известно Gazeta.SPB, так злоумышленнику удалось скрыться в неизвестном направлении.

Позже правоохранители задержали нарушителя у здания магазина в состоянии алкогольного опьянения. Им оказался 21-летний петербуржец, который уже был привлечен к уголовной ответственности за кражи, а также за подделку денежной купюры номиналом в 5 тысяч, которой злоумышленник оплатил пиццу.

Петербуржца задержали и доставили в участок, где составили протокол, после чего поместили злоумышленника в СПСЗЛ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Кировском районе задержали петербуржца, угрожающего секатором работнику магазина за то, что тот не дал ему пронести украденный товар.