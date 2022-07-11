В Шушарах мужчине пробили грудь из травматического пистолета

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга 10 июля произошла стрельба. В результате 29-летний мужчина с пробитой грудью оказался в больнице.

Как стало известно Gazeta.SPB, пострадавший обратился в полицию сам. Он рассказал, что в Шушарах на Окуловской улице, 2 около 00:52 ночи из травматического пистолета в него выстрелил неизвестный.

Пострадавшего в удовлетворительном состоянии забрали в городскую больницу №38, где у него диагностировали открытую рану других отделов грудной клетки слева, а также перелом локтевой кости.

На месте происшествия по подозрению в совершении данного преступления задержали 50-летнего гражданина, у которого изъяли травматический пистолет. Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В настоящий момент мужчина задержан и помещен в ИВС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Красногвардейском район на проспекте Маршала Блюхера обнаружили мужчину с тремя ножевыми ранениями.