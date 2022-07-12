В Петербурге за сутки выявили 275 заболевших коронавирусом

В Петербурге за сутки выявили 275 заболевших коронавирусом
В Петербурге выявили новые случаи коронавируса. Фото: pexels

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 275 новых случаев коронавируса.

Госпитализированы 83 человека, выздоровели – 348, умерли – семь. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 539 650 местных жителей, вылечились — 1 502 473 человека, а общее число жертв достигло 34 214. Об этом сегодня, 12 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 559 человек. А на третьем месте оказалась Московская область — 186 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России до максимума с февраля подскочил коэффициент распространения COVID-19.

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