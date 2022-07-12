Подвыпившая петербурженка проснулась и обнаружила окровавленного мужа в постели

В Красногвардейском районе госпитализировали 40-летнего мужчину с ножевым ранением шеи. В обстоятельствах инцидента разбирается полиция.

Как стало известно Gazeta.SPb, 44-летняя супруга потерпевшего рассказала, что 10 июля они весь день распивали алкоголь в квартире на проспекте Маршака, 28/1. В какой-то момент она заснула, а муж вышел из дома. Когда он вернулся и лег в постель, петербурженка заметила у него ножевое ранение шеи, после чего побежала к соседям и попросила вызвать скорую помощь.

Мужчину госпитализировали в Елизаветинскую больницу с колото-резаной раной шеи. В состоянии средней тяжести его поместили в реанимацию.

Возбуждено уголовное дело. Супруга потерпевшего сейчас под обязательством о явке.

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