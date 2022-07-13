В Красногвардейском районе пенсионерка потеряла 1 млн, пытаясь его сохранить

В Красногвардейском районе пенсионерка потеряла 1 млн, пытаясь его сохранить. Фото: unsplash

В Красногвардейском районе пенсионерка потеряла 1 млн, пытаясь его сохранить. Фото: unsplash

В Санкт-Петербурге пожилая женщина стала жертвой мошенников и отдала им 1 285 000 рублей.

В Красногвардейском районе Северной столицы 84-летняя женщина с проспекта Ударников попалась в ловушку мошенников. Как стало известно Gazeta.SPB, злоумышленник представился сотрудником Центробанка РФ.

Мошенник заявил, что неизвестные хотят похитить со счета пенсионерки ее деньги, поэтому для их сохранности предложил перевести всю с3умму на указанные счета, что женщина и сделала. В результате все деньги она потеряла.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жительница Соснового Бора обратилась в полицию 8 июля: она рассказала о мошенниках, из-за которых она потеряла 1 млн рублей.