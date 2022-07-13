Лжесотрудник прокуратуры уговорил пенсионерку из Московского района отдать ему 3 млн

В Московском районе пожилая женщина стала жертвой хитрого мошенника.

Как стало известно Gazeta.SPB, злоумышленник представился сотрудником прокуратуры. Пожилая женщина 68 лет обратилась в правоохранительные органы 12 июля около 17:15.

По словам пенсионерки с Благодатной улицы, с 9 утра 27 июня по 29 июня ей звонил неизвестный, представляющийся сотрудником прокуратуры, и сообщил, что мошенники пытаются похитить деньги с банковского счёта женщины, поэтому необходимо перевести деньги на резервные счета. Женщина выполнила то, что говорил ей сделать лжеработник и перевела на указанные счета 3 987 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге пожилая женщина из Красногвардейского района стала жертвой мошенников и отдала им 1 285 000 рублей.