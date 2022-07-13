В поселке Новый Свет несовершеннолетняя выпала с балкона пятиэтажки

В Гатчинском районе подросток выпал с высоты четырех этажей и попал в больницу в тяжелом состоянии.

Упавшую пятнадцатилетнюю девочку сначала заметил очевидец. Как стало известно Gazeta.SPB, все произошло 12 июля около 12:25.

Пострадавшую забрали от дома в тяжелом состоянии с сочетанными травмами. По словам матери, во время происшествия она находилась в соседней комнате и услышала глухой удар. Когда она подбежала к девочке, та сказала, что упала по неосторожности. Конфликтов в семье, по словам матери пострадавшей, не было, в планах значился совместный отдых в Сочи.

41-летняя мать девочки работает фасовщицей Комбикормового завода, а отец 46 лет — сварщиком известной компании в Петербурге. Семья полная, на учёте в ОДН не состоит.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Сланцевском районе Ленинградской области несчастье приключилось с маленьким двухлетним мальчиком.