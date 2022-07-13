На улицах Петербурга начинают появляться «умные» трамваи и троллейбусы

В Санкт-Петербурге состоялась презентация нового подвижного состава, поступившие в город за 2022 год в рамках комплексной программы развития ГУП «Горэлектротранс» «Сохраняя историю, движемся в будущее».

Как сообщает пресс-служба Смольного, презентация прошла на полигоне пункта технического обслуживания трамваев на улице Шаврова.

Отмечается, что вся новая техника низкопольная и подходит для маломобильных граждан, а также пассажиров с колясками. Предполагается, что за 2 года Петербург закупит около 500 «умных» трамваев и троллейбусов, которые будут оснащены необходимым оборудованием.

В ходе мероприятия был продемонстрирован троллейбус «Авангард», минский троллейбус с увеличенным автономным ходом «Белкоммунмаш» и трамвай «Богатырь-М» производства петербургской компании «ПК Транспортные системы». Планируется, что к концу 2023 года петербуржцев будут перевозить 57 «Богатырей».

В новом «умном» транспорте налажена налажены системы безопасности транспортного средства и помощи водителю. Например, транспортное средство само остановится, если водитель не среагировал при отклонении от нормы.

Кроме того, в Петербург поступят 54 трамвая в ретростиле, над которыми работает «Уралтрансмаш». В настоящее время на городские маршруты уже выходят новые троллейбусы.

К концу 2028 года город должен полностью модернизировать инфраструктуру электротранспорта. В рамках программы в ближайшие два года Петербург получит 286 троллейбусов и 192 трамваев.

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