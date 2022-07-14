В Калининском районе продавца магазина задержали за вспоротый живот гостя

В Калининском районе на улице Комсомола, 15 «по горячим следам» задержали 45-летнюю продавщицу магазина, которая подозревается в нападении на пришедшего к ней в гости мужчину.

Как стало известно Gazeta.SPB, 13 июля около 19:22 в травматологический пункт Поликлиники №16 на улице Комсомола обратился мужчина 39 лет с проникающим ножевым ранением живота. Гражданина на скорой забрали в Мариинскую больницу.

Позже у 15 дома задержали подозреваемую. По предварительной версии следствия, около 18:30 находясь по месту жительства, во время внезапной ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, женщина ножом ударила в живот находившегося в гостях мужчину. Пострадавший самостоятельно дошел до травматологического пункта. Подозреваемую доставили в отделение полиции.

Из Мариинской больницы пришло заключение, что мужчина поступил к ним с проникающим колото-резанным ранением живота слева, запахом алкоголя, геморрагическим шоком и находился в состоянии средней степени тяжести. На территорию России прибыл в 2018 с целью работы.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», а подозреваемая помещена в ИВС.

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