В Тихвине неоднократно судимого мужчину подозревают в убийстве из-за громкой музыки

В Тихвинском районе Ленинградской области мужчина с ножевым скончался до прибытия медиков. Предположительно, на него мог напасть уже много раз судимый жилец одного дома из-за громкой музыки.

В ночь с 13 на 14 июля около 01:14 в правоохранительные органы поступило сообщение о ножевом ранении в Тихвине. Как стало известно Gazeta.SPB, мужчину с ножом в груди обнаружили в подъезде 4 дома по 4-му Микрорайону.

Когда 38-летнего пострадавшего только нашли, он еще был жив, но скорая не успела доехать до места происшествия: мужчина скончался на месте от полученных телесных повреждений.

У парадной дома «по горячим следам» задержали 35-летнего мужчину, которого подозревают в совершении преступления. По версии следствия, находясь в парадной у квартиры погибшего, во время внезапной ссоры, возникшей из-за громкой музыки, гражданин ножом ударил в грудь погибшего.

Подозреваемого задержали, отвезли в отделение, а после поместили в СПСЗЛ. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Подозреваемый оказался настоящим «бандитом». За все время на нем висит, как минимум 8 дел, из которых многие имеют отношение к краже и тяжкому вреду здоровью.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сотруднику скорой помощи в Петербурге понадобилась помощь медиков после выезда к пациенту.