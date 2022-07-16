Мужчина с усами приставал к 17-летней в вагоне метро в Петербурге

В Петербурге разыскивают мужчину, пристававшего к 17-летней девушке в вагоне поезда городского метрополитена.

Накануне в дежурную часть МВД обратилась мать пострадавшей. Она сообщила полицейским, что неизвестный пассажир совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочки. Это произошло примерно в 18:00 в вагоне поезда, идущего в направлении станции «Площадь Александра Невского».

Девушка смогла запомнить приметы преступника. По ее словам, это был мужчина на вид 55 лет, ростом 180 сантиметров. У него темно-русые волосы до плеч и усы. Был одет в серо-оранжевую ветровку.

Записи с камер видеонаблюдения изучат сегодня. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мигрант облапал 16-летнюю девушку на станции «Технологический институт».