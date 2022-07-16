В Луге пенсионерка отдала 1,5 млн за снятие порчи

В Луге пенсионерка отдала 1,5 млн за снятие порчи
Полицейские разыскивают злоумышленниц. Фото: pixabay

Две мошенницы обманули пожилую жительницу Луги на крупную сумму, пообещав снять с нее порчу.

Как стало известно Gazeta.SPb, все случилось еще днем 10 июля у супермаркета «Магнит» на улице Володарского. Две неизвестные женщины подошли к 82-летней пенсионерки и убедили, что на нее наложили порчу, но они могут помочь. Чтобы провести «ритуал», мошенницы попросили принести им черный полиэтиленовый пакет со всеми сбережениями. Женщина поверила и отнесла им валюту на 1,5 миллиона рублей.

После «ритуала» пенсионерке вернули ее пакет, но уже дома она заметила, что ее деньги заменили на бумагу. В полицию пенсионерка обратилась накануне.

Правоохранители составили ориентировку по названным женщиной приметам. Возбуждено уголовное дело, женщин разыскивают.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Парголово пятеро мигрантов с битой и ножом ограбили соотечественника.

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