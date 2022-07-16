В Петербурге прошла вторая тренировка авиации ко Дню ВМФ

Парадная группа пронеслась над центром города в едином строю. Фото: ЗВО

Парадная группа пронеслась над центром города в едином строю. Фото: ЗВО

В небе над Петербургом прошла вторая тренировка воздушной части Главного военно-морского парада ко Дню ВМФ.

Репетиция морской авиации проводилась сегодня над Сенатской площадью и Невой. Парадная группа пронеслась над центром города в едином строю. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

В тренировке участвовали более 40 летательных аппаратов, в том числе вертолеты вертолеты Ми-8 АМТШ, Ка-27ПС и Ка-29, самолеты Бе-200, Ил-38, Ту-134, истребители МиГ-29 и Су-27.

За вылет самолетов и вертолетов отвечал инженерно-технический состав аэродромов в Петербурге, Ленобласти, Карелии, Тверской и Нижегородской областей.

Следующая тренировка морской авиации состоится в Северной столице во вторник, 19 июля.

День ВМФ в этом году будет отмечаться 31 июля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ко дню ВМФ в Кронштадте планируют открыть новые общественные пространства.