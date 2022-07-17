Петербург стал вторым по новым случаям заболевания COVID-19

Петербург стал вторым по новым случаям заболевания COVID-19
В Петербурге выявили новые случаи коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

Петербург сегодня оказался на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Сегодня, 17 июля, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 435 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 364. Таким образом, суточная заболеваемость в городе продолжает активно увеличиваться. Сегодня Петербург по этому показателю уступил Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 918 человек с коронавирусом, а также Подмосковью, где выявили 402 новых случая.

За день в Петербурге выздоровели 62 человека, госпитализировали 33 местных жителя, скончались восемь петербуржцев с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге за сутки от коронавируса вакцинируются 3 тысячи человек.

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