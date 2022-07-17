В России за сутки коронавирусом заразились 4 664 человека

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 4 664 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 490 296. Об этом стало известно сегодня, 17 июля.

За вчерашний день госпитализированы с ковидом 705 человек, скончались 46 заболевших жителей страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 381 881 граждан. Накануне выздоровели 2 483 человека. Общее количество выздоровлений достигло 17 908 809.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 918 человек. А на третьем месте оказалась Московская область — 402 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге за сутки от коронавируса вакцинируются 3 тысячи человек.