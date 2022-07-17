В Европе тысячи людей эвакуированы из-за лесных пожаров

В Европе тысячи людей эвакуированы из-за лесных пожаров
В Европе горят леса. Фото: pixabay

В Европе продолжают распространяться масштабные лесные пожары. Из-за пожаров эвакуировались тысячи местных жителей.

Как сообщает Sky News, лесные пожары в Европе в этом году начались раньше обычного. Причиной стала очень засушливая и жаркая весна на фоне климатических изменений, утверждают местные власти.

Огонь уже добрался до Франции, Испании, Португалии, Венгрии, Хорватии и Греции. Во Франции в борьбе с лесными пожарами задействованы 3 тысячи пожарных, в Португалии — более тысячи пожарных и обычные граждане. Люди пытаются спасти от огня жилые постройки.

В Испании пожарные тушат сразу несколько очагов лесных пожаров. Шестой день огонь не могут потушить в автономном обществе Эстремадура. С юга Андалусии из-за приближающихся пожаров эвакуировали 3 тысячи местных жителей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пилот упавшего в Ленобласти дельтаплана погиб.

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