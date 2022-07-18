Температуры в Северной столице все еще остаются ниже климатической нормы

Температуры в Северной столице все еще остаются ниже климатической нормы
Температуры в Северной столице все еще остаются ниже климатической нормы. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Санкт-Петербург продолжается оставаться в тылу антициклона. Пока еще относительно холодно и дожди.

По прогнозу ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, температурный фон в городе все еще ниже нормы. В понедельник, 18 июля, синоптическую ситуацию в атмосфере над Петербургом сформирует тыловая часть циклона, центр которого окажется над территорией Коми.

В течение дня ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, также пройдут кратковременные дожди.

Столбик термометра в первый день рабочей недели не поднимется выше +18 и +20 градусов, по области эти показатели достигнут +16 и +21 градуса. Ветер юго-западный, западный со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Во вторник станет чуть теплее, однако дожди пока не отступают.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что не так давно леса Ленобласти засыпали лисички и ягоды. Кроме лисичек можно встретить и другие грибы, например, остались пенсионеры еще с прошлого года. Синоптик рассказал, когда лучше выходить на «тихую охоту».

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