В Петербурге ищут мигранта, изрезавшего мужчину до сильной кровопотери

В Калининском районе 30-летний мужчина в тяжелом состоянии поступил в покой городской больницы № 3 на улице Вавиловых и рассказал, что на него напал 19-летний житель Дагестана.

Как стало известно Gazeta.SPB, у пострадавшего оказалось множество ножевых ранений и обильная кровопотеря. В результате у него диагностировали открытые раны живота, нижней части спины и таза, колото-резаные непроникающие ранения передней брюшной стенки, левой и правой ягодичных областей. Гражданин обратился в больницу сам.

По его словам, 17 июля около 00:00 у дома 72А по Гражданскому проспекту житель Дагестана в ходе конфликта нанес пострадавшему несколько ударов ножом.

Сейчас злоумышленника разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что упомянутый гражданин въехал на территорию России с целью работы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Парголово полиция ввела план «Перехват», чтобы задержать машину с мигрантами, избившими и ограбившими соотечественника.