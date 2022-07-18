В Невском районе пресекли неоднократно повторяющееся домашнее насилие

В Невском районе пресекли неоднократно повторяющееся домашнее насилие
В Невском районе пресекли неоднократно повторяющееся домашнее насилие. Фото: Unsplash

Мужчина уже неоднократно причинял вред своей жене, и вот все снова повторилось, — на этот раз петербурженка уехала в больницу с тяжелыми травмами головы.

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение 15 декабря 2021 года, тогда ее сильно избил муж. Правда заявление по этому поводу 39-летняя женщина подала только сейчас. Как стало известно Gazeta.SPB, 33-летний чистильщик металлоконструкций нанес своей жене тяжелые травмы: у женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану теменной области и гематому лобной области. Трещина височной кости расценивается как причинение тяжкого вреда здоровью.

Известно, что это не первая жестокость в отношении 39-летней гражданки. Еще в 2019 и 2020 году мужчина неоднократно угрожал убийством своей жене, при этом наносы удары и пытаясь задушить. Все происходило по адресу улица Караваевская, 39 корпус 2.

Подозреваемого злоумышленника задержали. 17 июля в 15:30 в своей квартире. Мужчину доставили в ОП. По версии следствия 15 декабря около 18:30 в состоянии опьянения, во время внезапной ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, гражданин избил руками пострадавшую.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Гатчинском районе следователи разбираются в обстоятельствах убийства петербурженки, за которое задержан ее супруг.

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