Раненый житель Петергофа обвиняет своего знакомого в нападении с отверткой

Раненый житель Петергофа обвиняет своего знакомого в нападении с отверткой
Раненый житель Петергофа обвиняет своего знакомого в нападении с отверткой. Фото: Pxhere

В Николаевскую больницу обратился 49-летний житель Петергофа, который рассказал, что в его квартире на Ропшинском шоссе,3, корпус 4 на него напал знакомый с отверткой.

У пострадавшего мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб левой височно-теменной области, обширную гематому мягких тканей головы, проникающее ранение грудной клетки, множественные колотые раны и пневмотораксом грудной клетки. Мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В ночь с 17 на 18 июля у дома 3 по указанному адресу задержали 43-летнего гражданина в состоянии алкогольного опьянения, который подозревается в том, что 17 июля около 17:00, находясь в гостях, во время внезапной ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, руками и ногами избил хозяина квартира, а также нанес несколько ударов отверткой в грудь. После этого злоумышленник покинул место происшествия.

Неоднократно судимого мужчину задержали и поместили в СПСЗЛ. Осмотр места происшествия не проводился, так как нет собственника квартиры. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржец неоднократно причинял вред своей жене, и вот все снова повторилось, — на этот раз женщина уехала в больницу с тяжелыми травмами головы.

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