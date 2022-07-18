Петербуржца с проспекта Мечникова подозревают в убийстве своей жены

Петербуржца с проспекта Мечникова подозревают в убийстве своей жены
Петербуржца с проспекта Мечникова подозревают в убийстве своей жены. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Погибшую с гематомами на лице и теле 17 июля обнаружил 17-летний подросток.

Как стало известно Gazeta.SPB, в трехкомнатной квартире на втором этаже дома 8, корпус 1 по проспекту Мечникова около 17:47 обнаружили тело 44-летней гражданки, в убийстве которой подозревают ее 55-летнего мужа, находившегося в соседней комнате.

Мужчину задержали и доставили в отделение, после чего перевели в СПСЗЛ. Известно, что подозреваемый был пьян.

В настоящий момент труп направлен в морг для установления точной причины смерти. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Невском районе мужчина уже неоднократно причинял вред своей жене, и вот все снова повторилось, — на этот раз петербурженка уехала в больницу с тяжелыми травмами головы. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение 15 декабря 2021 года.

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