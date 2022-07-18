В Адмиралтейском районе похитители алкоголя довели продавца до больницы

В Адмиралтейском районе похитители алкоголя довели продавца до больницы. Фото: "Яндекс.Карты"

В Адмиралтейском районе похитители алкоголя довели продавца до больницы. Фото: "Яндекс.Карты"

Пятеро злоумышленников, которых подозревают в нападении на кассира магазина алкогольной продукции, задержали.

Как стало известно Gazeta.SPB, все произошло 17 июля около 20:20. Пятеро мужчин, по словам охранника, сильно избили сотрудников магазина на Спасском переулке, 2 и похитили алкогольную продукцию..

По прибытию правоохранителей на место происшествия было установлено, что около 19:58 в магазине неизвестный, применив физическую силу к продавцу магазина 2000 года рождения, похитил алкогольную продукцию на сумму 963 рубля.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий «по горячим следам» по подозрению в совершении преступления на Гороховой улице задержали 7 молодых людей, которых доставили в отделение, а после поместили в СПСЗЛ.

У пострадавшего кассира диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану верхней губы и гематому. Его в удовлетворительном состоянии госпитализировали.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Калининском районе 30-летний мужчина в тяжелом состоянии поступил в покой городской больницы № 3 и рассказал, что на него напал 19-летний житель Дагестана.