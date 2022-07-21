Жителям России перечислили возможные осложнения после COVID-19

Россиян, которые пережили встречу с коронавирусом уже год назад предупредили о возможных осложнениях.

Опасность поджидает не только недавно переболевших коронавирусной инфекцией, но и тех, кто встретился с ней уже достаточно давно. В интервью радио Sputnik врач-терапевт Андрей Звонков рассказал о возможных осложнениях и дал рекомендации по восстановлению.

Здесь эксперт вспомнил о штамме коронавируса «дельта». По словам Звонкова, инфекция воздействовала на сосуды и легкие заболевшего. Вирус распространялся по всему организму, постепенно поражая различные участки, органы и ткани.

При этом столкнешься ли ты с осложнениями зависит от продолжительности и протекания заболевания: у всех это происходит по-разному.

«Кому-то не повезло, у кого-то развились полиорганные проблемы, по всем системам ударило», — заметил специалист.

В основном от инфекции страдали сосуды в разных органах, а наиболее уязвимыми оказались легкие, та как они на пути распространения вируса. Дальше распространение шло по всему организму, вирус мог поразить самые разные участки, органы и ткани – мозг, печень, почки, сердце.

Врач рекомендовал регулярно проходить медицинские обследования и диспансеризацию, а также в проблемных случаях может понадобиться реабилитация, в которую входят занятия физкультурой, физиотерапия и поездки на оздоровительные курорты.

Также Звонков напомнил о важности вакцинации и ревакцинации для всех переболевших COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что медицинские учреждения Северной столицы могут ощутить сильную нагрузку из-за всплеска заболеваемости коронавирусом.