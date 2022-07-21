В Тихвине задержали прораба, который подозревается в домогательствах ребенка у детсада

В Тихвине задержали прораба, который подозревается в домогательствах ребенка у детсада. Фото: Pxhere

В Тихвине задержали прораба, который подозревается в домогательствах ребенка у детсада. Фото: Pxhere

В Тихвинском районе задержали ранее судимого за развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста и поддельный паспорт прораба, который домогался до ребенка у детского сада.

Как стало известно Gazeta.SPB, днем 19 июля от десятилетней девочки в правоохранительные органы поступило сообщение, что у детсада на улице Танкистов неизвестный совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера.

Подозреваемого в произошедшем удалось задержать в тот же день, им оказался 41-летний житель Бокситогорска, работающий прорабом в компании. Было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера. Подозреваемого задержали и поместили в ИВС.

Все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что несовершеннолетняя девочка была сбита автомобилем на улице Ковалевской в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.