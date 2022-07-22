В России могут начать бесплатно раздавать продукты для бедных

Минпромторг одобрил идею раздачи бесплатных продуктов для бедных, или, как еще это называется, «фудшеринга».

«Фудшеринг» представляет собой программу бесплатной передачи продуктов с истекающим сроком годности от торговых сетей нуждающимся. В России могут реализовать такой опыт. Об этом рассказали «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

В министерстве отметили, что программа «фудшеринга» может благотворно сказаться как на жизнях нуждающихся, так и на спасении продовольствия. Согласно проведенным подсчетам, можно сохранить около одного миллиона тонн продовольствия в год. При этом отдавать планируют только ту еду, которую можно есть. Продукты должны иметь нужные сертификаты качества, а также соответствовать действующему регулированию.

В Минпромторге заключили, что пока эта идея требует детальной проработки и обсуждения с Федеральной налоговой службой (ФНС), потому что этот вид операций нужно освободить от НДС. В настоящий же момент ритейлу выгоднее списать товары и утилизировать их.

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