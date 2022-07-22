В Петербурге ищут жителя Пушкина, который на протяжении нескольких месяцев домогался падчерицы

В Петербурге ищут жителя Пушкина, который на протяжении нескольких месяцев домогался падчерицы
В Петербурге ищут жителя Пушкина, который на протяжении нескольких месяцев домогался падчерицы. Фото: Pxhere

В Правоохранительные органы Пушкинского района обратилась 43-летняя мать пострадавшей девочки. По ее словам, муж вот уже с апреля совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней падчерицы.

Женщина обратилась к полиции 21 июля около 22:10. Как стало известно Gazeta.SPB, семья проживает в микрорайоне Славянка Пушкинского района. Мужчина 45 лет работает каменщиком.

В период с апреля по июль, по мнению женщины, супруг совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери. Она узнала об этом 18 апреля после того, как решилась на разговор с мужчиной.

В настоящий момент мужчину ищут. Все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

На место происшествия выезжали представители сотрудники СК России по Пушкинскому району.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Тихвинском районе задержали ранее судимого за развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста и поддельный паспорт прораба, который домогался до ребенка у детского сада.

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